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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:29 م
الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 الذى احتل مؤخرا أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 مارس الجاري والتي تم إجراؤها وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

وفقا لأحدث تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد ظهور نتائج الطلاب فإن مديريات التربية والتعليم فإن كل مدرسة مسؤولة عن تحديد موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب بالكنترول خاصة وأن الورقة الامتحانية موضوعة بنظام قياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية حيث وضعت الأسئلة اختيار من متعدد وصح وخطأ مع ذكر السبب في ظل التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 13 مارس الجاري وذلك عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بسبب اندلاع الموجة الثانية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة التي تنتشر أسرع ب 70% من الموجة الأولى ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظام الحضور الاختيار برغبة ولي الأمر وتوقيع تعهد رسمي بذلك وتقديمه للمدرسة مكتوب وذلك خشية على انتشار العدوى بين الطلاب.

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موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني

الإجراءات الاحترازية داخل المدارس استعدادا للفصل الدراسي الثاني

تبدأ الدراسة في المدارس عقب موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 مباشرة حيث تجرى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب ومن ثم أولياء الأمور في المنازل حيث يتم قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم و منعهم من الدخول إلا عقب ارتداء الكمامات الواقية والتنبيه المستمر باستخدام الكحول لتطهير الأيادي وغسلها جيدًا. 

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