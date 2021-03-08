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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا على موقع " جوجل " من قبل المواطنين عن رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، وذلك عقب إطلاق وزارة الصحة والسكان على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا الخطير، وحجز لقاح كورونا، ذلك بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية في مصر بالجرعة الأولى من اللقاح الصيني " سينوفارم ".

ونظرًا لأهمية الأمر لدى المواطنين وأرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا إلكترونيًا لمساندة المواطنين في حجز اللقاح الصيني " سينوفارم "، وسيتم طرح ثلاث اختيارات إما للعاملين في القطاع الطبي أو لأصحاب الأمراض الخطيرة أو الأمراض المزمنة، أو لكبار السن، ووضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التحذيرات لمن يريد التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، وهي كالتالي:

1 - غير مسموح للتسجيل لمن هم دون 18 عامًا.

2 - أما فيما يخص العاملين في القطاع الطبي، فعليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل مثل ( كارنية النقابة - بيان حالة وظيفية - خطاب من جهة العمل الخاصة به ).

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رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 

ويمكن للمواطنين التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

يأتي للتسهيل على الراغبين في التسجيل، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وأطلقت وزارة الصحة هذا الرابط لمنع أي تكدس أو أزدحام في الشوارع أو حتى بالمصالح الحكومية، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

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