رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

يأتي للتسهيل على الراغبين في التسجيل، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وأطلقت وزارة الصحة هذا الرابط لمنع أي تكدس أو أزدحام في الشوارع أو حتى بالمصالح الحكومية، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.