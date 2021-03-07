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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:11 م
بوابة الحكومة المصرية
بوابة الحكومة المصرية
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، ونستعرض لكم جميع التفاصيل عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، حيث تقوم الحكومة المصرية، بتوفير وسائل الدعم الإلكتروني للمواطنين لتسهيل الخدمات لهم، طبقا لخطة الحكومة بشأن مواكبة التطور التكنولوجي الحديثة، وخصوصا فى الظروف الحالية التى يمر بها دول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

بوابة الحكومة المصرية..استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة


ويوفر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجله، وخلال الخطوات التالية نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة كما هو موضح بالأتى:

- يقوم المواطنون بالدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية من هنا.

- ثم اختيار خدمات نيابات المرور.

- ثم يضغط المواطن على زر الاستعلام لمخالفات المرور.

- ثم يظهر أيقونة تختص بمخالفات رخص المركبات، وأخرى تختص بمخالفات رخص القيادة.

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- ثم يقوم المواطن الذى يريد الاستعلام عن مخالفات المرور بالنسبة للسيارة أو المركبات، بالضغط على ايقونة مخالفات رخص المركبات.

- ثم يدخل المواطن رقم الرخصة والمحافظة التابع لها الترخيص ونوع الترخيص، ورقم اللوحة المرورية.

- ثم يضغط على زر إجمالى المخالفات.

- وبعد ذلك يظهر رقم الرخصة وإجمالى المخالفات والرسوم القضائية المقرر دفعها.

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- ثم إذا كان يرغب المواطن فى الدفع إلكترونيا، يستكمل باقى الخطوات، وهى تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات. 

- يظهر بنود الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية ويضغط المواطن على زر موافقة.

- يستكمل المواطن البيانات الشخصية، ثم يختار الدفع إلكترونيا، عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن.

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