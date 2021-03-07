بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة









- ثم إذا كان يرغب المواطن فى الدفع إلكترونيا، يستكمل باقى الخطوات، وهى تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.



- يظهر بنود الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية ويضغط المواطن على زر موافقة.



- يستكمل المواطن البيانات الشخصية، ثم يختار الدفع إلكترونيا، عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن. قد يهمك.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي - ثم إذا كان يرغب المواطن فى الدفع إلكترونيا، يستكمل باقى الخطوات، وهى تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.- يظهر بنود الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية ويضغط المواطن على زر موافقة.- يستكمل المواطن البيانات الشخصية، ثم يختار الدفع إلكترونيا، عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن.

- ثم يقوم المواطن الذى يريد الاستعلام عن مخالفات المرور بالنسبة للسيارة أو المركبات، بالضغط على ايقونة مخالفات رخص المركبات.- ثم يدخل المواطن رقم الرخصة والمحافظة التابع لها الترخيص ونوع الترخيص، ورقم اللوحة المرورية.- ثم يضغط على زر إجمالى المخالفات.- وبعد ذلك يظهر رقم الرخصة وإجمالى المخالفات والرسوم القضائية المقرر دفعها.