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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى

الأحد 07/مارس/2021 - 08:40 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
حسين العمدة
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تقدم "الدستور"تقرير يحتوى على كافة التفاصيل والمعلومات عن رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى، حيث تسعى الدولة المصرية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ويكون مناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم.

وتم إصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعتبر هيئة عامة خدمية له الشخصية الاعتبارية.

رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى


يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، ونستعرض لكم خلال الخطوات التالية كيفية الاستعلام، كما هو موضح بالأتى:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهو https:www.shmff.gov.egwpsportalMFFHome!utpz004_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizRwtzDwsTAx9LMIMLAwcQ42DDMM8fYwN3M30gxOL9AuyHRUBrdxxyg!!.

- ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.

- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

 خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الاجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

- وظائف خالية، والإيجار قريبا.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي 2021

وبذلك قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن خدمات الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان العاشر بالرقم القومي، والموجود بشهادة الميلاد والمكون من ١٤ رقم، ويمكن للمواطنين الاتصال بالأرقام الساخنة، وهى ٥٧٧٧، و٥٩٩٩، و١١٨٨، و٠٩٠٠٧١١١٧، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

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