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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يوم المرأة العالمي 2021.. أسباب اختيار 8 مارس و شعاره هذا العام

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:25 م
يوم المرأة العالمي
يوم المرأة العالمي
شيماء حسين
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يبحث حاليا الملايين من المواطنين بمختلف بلدان العالم عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة معلومات عن يوم المرأة العالمي، الذي حظى على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الاحتفال به والهدف منه و شعاره هذا العام وكيفية الاحتفال بهذا اليوم سنويا بمختلف البلاد 

موعد يوم المرأة العالمي

الكثير من المواطنين لا يعرفوا معلومات عن يوم المرأة وأسباب الاحتفال به سنويا ويرجع ذلك إلى حركة الخبز والورد عام 1908 حيث خرجن النساء من عاملات النسيج في شوارع مدينة نيويورك الأميركية يحملن باقات من الورد وقطع من الخبز اليابسة لرموز حركية لحقوقهم المشروعة مطالبين بتخفيض عدد ساعات العمل و تجريم تشغيل الأطفال ومنح المرأة حق الاقتراع في الانتخابات والمساواة في ظروف العمل وحاول الأجهزة الأمنية وقتها تفريق العاملات ولكن دون جدوى حتى تم تنفيذ رغباتهن وفي عام 1977 اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم ليكون رمزا لنضال المرأة بمختلف دول العالم.

شعار يوم المرأة عام 2021 

يقام سنويا احتفالا بمختلف دول العالم تقدير لجهود المرأة ورمز لتضحياتها المتكررة عبر الزمن ولكن يصادف هذا العام الاحتفال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة.


ويتفشى عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس القاتل ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي حيث يخترق الجسم فتتصدى له الخلايا المناعية ويقضي عليها كليا و يدمر أجهزة الجسم ويتسبب في الوفاة لذا يقام الاحتفال بذكرى المرأة هذا العام تحت شعار المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد 19


أهداف الاحتفال السنوي بيوم المرأة

يهدف إقامة احتفال بذكرى يوم المرأة العالمي سنويا للتفكير فيما حققه النساء من نجاحات قيمة حيث شجع تلك الاحتفال السنوي الكثير منهم على لعب أدوار الاستثنائية في تاريخ بلادهن ويعد هذا الاحتفال السنوي نوع من تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات فيما يعد الاحتفال بمثابة احتفاء بالنساء والفتيات اللواتي اخترن تحدي الأشياء غير العادلة و المجحفة في العالم حولهن.

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