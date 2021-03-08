افتتاحيات الصحف تبرز زيارة السيسي للسودان

أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية" - في افتتاحيتيهما صباح اليوم الإثنين- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، والتي أكدت تطابق رؤية البلدين الشقيقين الاستراتيجية حول التنمية والاستقرار ومصالح دول حوض النيل.من جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام" -تحت عنوان "مصر والسودان.. مرحلة جديدة"- الضوء على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان جاءت في ظل حالة من الزخم في العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، تمثلت في زيارة رئيس الأركان المصري للخرطوم، والتي شهدت توقيع اتفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني، وزيارة وزيرة الخارجية السودانية إلى مصر، كما جاءت الزيارة مع اقتراب موعد المرحلة الثانية لملء السد الإثيوبي، وفي ظل اشتباكات حدودية بين السودان وإثيوبيا.وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان جاءت لتحدد ملامح الرؤية الاستراتيجية بين مصر والسودان، حيث أكد الرئيس أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وحرص مصر على التنمية في السودان، وتنفيذ المشروعات في المجالات الحيوية كالربط الكهربائي والسكك الحديدية، والتبادل الثقافي والتجاري والعلمي، والتعاون في مجال الصحة والزراعة والتعدين، وهذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تشهد فيها علاقات البلدين هذا القدر من الزخم.ونوَّهت "الأهرام" بأن أهم ما ورد بتصريحات الرئيس السيسي كان تأكيده تطابق رؤى مصر والسودان على رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.من ناحيتها، ألقت صحيفة "الجمهورية" -تحت عنوان "قمة وحدة المصير"- الضوء على أن الزخم الإعلامي العربي والإفريقي والدولي الذي صاحب الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي يؤكد البعد الاستراتيجي والرؤية الثاقبة للقيادة المصرية التي طرحتها عقب قمة "وادي النيل" مع القيادة السودانية والتي ركزت على العلاقات الأخوية وتطابق الرؤى بين القيادتين المصرية والسودانية حول الملفات التي تناولتها الزيارة ورسمت خريطة طريق للعلاقات المصرية السودانية القائمة على البعد التنموي والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، لبناء شراكة اقتصادية في مرحلة دقيقة ومهمة للبلدين العربيين والجارين الإفريقيين.ولفتت الصحيفة إلى أن هذا حقيقة، فالرئيس السيسي في مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة وبحضور كبار المسؤولين، وما تم قبل الزيارة بمباحثات مهمة أجرتها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أكدت اعتزاز السودان بالعلاقات الأزلية بين البلدين اللذين يربطهما مصير مشترك عربيا وإفريقيا ودوليا، والذي يعززه زيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر بين البلدين من أجل مصالح الشعبين الشقيقين.وأوضحت الصحيفة أن الزيارة ركزت على أهمية الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني والسعي الدائم لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والدولية والحفاظ على المصالح الحيوية للبلدين، خاصة في ملف سد النهضة ورفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق عبر إجراءات أحادية لا تراعي مصالح دولتي المصب.واعتبرت "الجمهورية" أن قمة وادي النيل التي شهدتها العاصمة المثلثة (الخرطوم) قدمت رسائل مهمة واستراتيجية ومن بينها إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بجانب الأمم المتحدة ودعم الجهود التي تعمل على نجاح مسار المفاوضات، مؤكدة أن مصر ستظل سندا عربيا وإفريقيا للسودان الشقيق داعمة جهود التنمية والاستقرار والازدهار، وأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار شمال الوادي مصر، وقد جددت رسائل الزيارة التطابق لرؤية البلدين الشقيقين الاستراتيجية حول التنمية والاستقرار ومصالح دول حوض النيل.