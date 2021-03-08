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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:39 ص
قوافل طبية
قوافل طبية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، ولمدة يومين، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وذكرت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ 55 أبوماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز طبي النهضة الجديد مركز السلام ثاني محافظة القاهرة، ومركز شباب فنارة مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وقصر هور مركز ملوي محافظة المنيا، وكفر السابي مركز شبراخيت محافظة البحيرة

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