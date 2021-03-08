مستشار الرئيس: مصر تسعى لتطعيم أكبر نسبة من المواطنين ضد كورونا

أكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية تسعى لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد.وقال تاج الدين، في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن أصحاب الأمراض المزمنة هم الفئة الأولى بالرعاية والحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، يعقبهم كبار السن، موضحا أن هناك أنواعا كثيرة من اللقاحات المضادة للفيروس، ولم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة لأي نوع من اللقاحات.وبشأن التجارب للتوصل إلى لقاح مصري ضد كورونا، قال تاج الدين إن الأبحاث الطبية والاكلينيكية السريرية مستمرة، إلا أنه أشار إلى أن الجهات العلمية لا تبرز أي خبر علمي إلا بعد الانتهاء من الدراسة أو التجربة وحتى التوصل إلى نتائج محددة وواضحة.