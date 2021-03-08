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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين تجاه السعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:06 ص
الحوثيون
الحوثيون
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أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الأفعال الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي بحق المملكة العربية السعودية خرق صارخ للقانون الدولي، مؤكدة وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل إجراءاتها للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

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