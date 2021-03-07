البحرين تدين استهداف ميناء رأس تنورة السعودي بطائرات مفخخة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين، اليوم، لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بمسيرات مفخخة.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان مساء اليوم أن هذا الأمر اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وشددت المنامة على تضامنها ودعمها الدائم للسعودية الشقيقة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي الى ادانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان مساء اليوم عن اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي المستهدف لمرافق شركة أرامكو النفطية بمنطقة الظهران مما تسبب في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية.