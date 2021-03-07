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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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المتحدث العسكري ينشر فيديو بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم
الأحد 07/مارس/2021 - 07:47 م
القوات المسلحة
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الأحد، مقطع فيديو بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، تحت عنوان «لولاهم .. ما كنا هنا».
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