تصدر توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2021، محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، بعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد الموافق 7 مارس الجاري، وعلى الجانب الآخر، ترددت أنباء كثيرة عبر السوشيال ميديا حول تسريب الامتحانات، وتداول مقطاع فيديو مصور تدعى أنها أسئلة الامتحان.





بينما نفى عدد من رواد التواصل الاجتماعي تلك الأسئلة، مؤكدين أنها لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أنها نماذج وضعتها الوزارة استرشادية للطلاب لتدريبهم على الامتحان قبل بدايته، وحتى الآن لم تخرج بيانات رسمية من جانب وزارة التربية والتعليم تنفى ما تردد من أنباء حول تسريب الامتحان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.





توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية حيث يتكون امتحان الصف الثالث الإعدادي من 35 سؤالًا في جميع المواد، على أن يكون المجموع الكلي 280 درجة، مقسمة على النحو التالي: في مادة اللغة العربية، حيث تتكون مادة اللغة العربية من 10 أسئلة، كل سؤال يقدر بـ8 درجات، على أن المادة تأتي بمجموع 80 درجة للسؤال الأول في ورقة الامتحان الموحد متعدد التخصصات.





بينما جاء نوزيع مادة الرياضيات من 8 أسئلة بمجموع 60 درجة، حيث يقدر كل سؤال بـ7.5 درجات، وأما اللغة الإنجليزية فهي من 6 أسئلة، كل سؤال بـ10 درجات ليكون المجموع الكلي 60 درجة، وفي العلوم 6 أسئلة، يتكون كل سؤال من 6.5 درجة، ليكون المجموع الكلي للمادة 40 درجة.



