الصور الأولى لحادث الطريق الزراعى بالبحيرة (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى، بدائرة مركز شرطة أبوحمص، في محافظة البحيرة.ووقع الحادث أمام قرية أنور المفتي، التابعة لدائرة مركز شرطة أبوحمص، بمحافظة البحيرة.وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى، والجثث لأبوحمص المركزى.تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص أمام قرية أنور المفتى دائرة مركز أبوحمص بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية ووجود متوفين، والمصابون هم كل من: "زينب زهدي أحمد، 13 عامًا، سعد صبري مبروك جابر، 20 عامًا، أحمد سعد الخياط، 20 عامًا، محمد السيد عبدالجليل، 23 عامًا، سارة عبدالفتاح يوسف عمر، 21 عامًا، آية عمر سعد، 17 عامًا، وفاء أحمد علام، 21 عامًا، يحي هانى عبدالعزيز، 24 عامًا، محمد أيمن عبدالحميد، 18 عامًا، محمد عبدالعاطى خميس، 18 عامًا، صابر محمد زيد، 27 عامًا، بهاء حامد محمد، 30 عامًا، شعبان إبراهيم القويصي، 33 عامًا، ضيف دعاء على يونس، 17 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.