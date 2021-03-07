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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة الدرجات النارية في الخليفة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:24 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بمنطقة الخليفة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة الخليفة قد بلاغًا يفيد بتردد شخصين على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، بحوزتهما مركبة "توكتوك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلان بحوزتهما مركبة "توكتوك"، مجهولة المصدر، مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوكتوك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دار السلام بأسلوب توصيل الأسلاك.

كما أمكن التوصل للمجنى عليه مالك مركبة "التوكتوك" وباستدعائه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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