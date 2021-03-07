اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بتعز

أعلن الجيش اليمني، أن قواته تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد - أن المعارك تدور في منطقة "عزلة اليمن" بمديرية "مقبنة" غرب تعز.وأفادت مصادر إعلامية يمنية، في وقت سابق، بمقتل شرطي وإصابة 7 آخرين في قصف حوثي بطائرة مسيرة على مركز الشرطة في مدينة التربة جنوب تعز.يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف الحوثيين مستشفى الثورة العام في تعز بالقذائف، ما أسفر إصابة أحد حراسه بجروح.وأحبط الجيش اليمني هجوما للحوثيين شرق محافظة الجوف، وألحق بهم خسائر بشرية، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عربات تابعة لهم.