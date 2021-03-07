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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي: العملية العسكرية ضد الحوثي تتوافق مع القانون الدولي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:43 م
تدمير 10 طائرات
تدمير 10 طائرات
نيفين أشرف
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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد توالي الهجمات الإرهابية من قِبَل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح التحالف العربي في بيان له اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العملية العسكرية النوعية التي سيتم تنفيذها ضد ميليشيات الحوثي بضربات جوية، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير 10 طائرات دون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد التحالف في بيان له، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا، مشيرًا إلى أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب، يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من المليشيا الحوثية.

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