ارتفاع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال يناير 2021

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري المواد البناء، أن هناك ارتفاعًا في صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال يناير 2021، لتتصدر أعلى قطاعات مواد البناء تصديرا بقيمة 163 مليون دولار مع بداية العام الجاري، وجاءت أبرز 5 دول تم التصدير إليها هى الإمارات العربية المتحدة، وكندا، وأستراليا، وتركيا، وألمانيا.وجاء قطاعي الحديد والصلب والألمونيوم فى المركز الثانى من أعلى القطاعات تصديرا خلال نفس الشهر ليسجل الحديد والصلب 64 مليون دولار، واحتلت السعودية أولى الدول التى تم تصدير الحديد إليها، ويليها من قائمة أكبر 5 دول البرازيل وأسبانيا وإيطاليا والأردن، كما بلغت صادرات الألمونيوم، نفس القيمة 64 مليون دولار وأهم الدول ايطاليا، وإسبانيا، السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب.