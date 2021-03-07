رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غيروا بتعاقدات موظفي الإسعاف.. محاكمة وكيل وزارة ومسؤولين بأسوان

الأحد 07/مارس/2021 - 11:28 ص
الإسعاف
الإسعاف
طباعة
أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارا بإحالة وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات في تعاقدات وظائف إدارية داخل جدران هيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان بالمخالفة للقانون.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة بدائرة هيئة الإسعاف المصرية، ومرفق إسعاف أسوان لم يؤدوا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا في عملهما مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.

وتبين أن مدير عام الإدارة الصحية بإدفو خلال فترة عمله مدير مرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية، اعتمد 59 عقدًا بتواريخ مختلفة على وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان، بالرغم من تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مسؤول الملفات بمرفق إسعاف أسوان وقائم بعمل شؤون العاملين، خانا الأمانة واشتركا في استبدال العقود المؤقتة الثمانية محل التحقيق المبرمة مع مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخرى محررة بوظائف إدارية.

وتضمنت أوراق القضية أن مسؤول التعيينات، حررت عقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة بالرغم من أنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة دون الرجوع إلى تقرير لجنة الضم أو الاطلاع على صفحة التعيينات بالهيئة.

وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وشؤون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، اعتمد العقود الثمانية المحررة على وظائف إدارية رغم انتهاء لجنة الضم التي كان عضوًا بها بعدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا