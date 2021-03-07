رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:44 ص
أمهات يفترشن الأرصفة
أمهات يفترشن الأرصفة
زينب صبحي
طباعة
تربعت أحلام الأمهات بجوار قلقهن على أرصفة شارع مجمع المدارس، بمنطقة العمرانية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، جمعهن الخوف على أبنائهن، فتركن منازلهن وافترشن الطريق.

و قالت نورهان محمد، والدة فاطمة أحمد، الطالبة بالشهادة الإعدادية، في مدرسة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي، لـ "الدستور" إنها لا تستطع ترك طفلتها وحدها أمام الامتحان المجمع الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، موضحة أن الطفلة لديها خوف وذعر كبير من وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة وانه حصد أرواح عدد من الأقارب، معلقة:" البنت خايفة ما ينفعش أسيبها لوحدها".

والتقطت منها فتحية أحمد، ولية أمر الطالبة أميرة محمود، بالشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي، قائلة:" الطلاب خايفين من الامتحان وكورونا، ودول بنات فممكن حد فيهم يدخل في حالة متعبة علشان كده لازم نكون جنبهم".

يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع للترم الأول، والذي أقره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعودة الدراسة واستئناف الامتحانات.
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»
أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»

موضوعات متعلقة

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

«الكسنزانية» ترحب ببابا الفاتيكان.. وتعترض لـ«تجاهل أهل السنة» بالعراق

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات