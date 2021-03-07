أمهات يفترشن الأرصفة: «ما نقدرش نسيب ولادنا لوحدهم في الامتحانات»

تربعت أحلام الأمهات بجوار قلقهن على أرصفة شارع مجمع المدارس، بمنطقة العمرانية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، جمعهن الخوف على أبنائهن، فتركن منازلهن وافترشن الطريق.و قالت نورهان محمد، والدة فاطمة أحمد، الطالبة بالشهادة الإعدادية، في مدرسة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي، لـ "الدستور" إنها لا تستطع ترك طفلتها وحدها أمام الامتحان المجمع الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، موضحة أن الطفلة لديها خوف وذعر كبير من وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة وانه حصد أرواح عدد من الأقارب، معلقة:" البنت خايفة ما ينفعش أسيبها لوحدها".والتقطت منها فتحية أحمد، ولية أمر الطالبة أميرة محمود، بالشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي، قائلة:" الطلاب خايفين من الامتحان وكورونا، ودول بنات فممكن حد فيهم يدخل في حالة متعبة علشان كده لازم نكون جنبهم".يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع للترم الأول، والذي أقره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعودة الدراسة واستئناف الامتحانات.