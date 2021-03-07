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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحليل مخدرات للسائق المتسبب فى «حادث الكريمات»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:46 ص
تحليل مخدرات للسائق
تحليل مخدرات للسائق
حسام محفوظ
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تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع سائق السيارة النقل المتسبب في حادث طريق الكريمات، مساء الجمعة، والذي تسبب في وفاة 18 شخصًا وإصابة آخرين، وفقا لبيان النيابة العامة.

ووصل منذ قليل سائق السيارة المتسبب في الحادث والذي اصطدم بسيارة ميكروباص بطريق الكريمات، إلى مقر مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، وأخذ عينات دم وبول، وكتابة التقرير وإرساله إلى النيابة العامة.

وأشارت النيابة العامة، في بيان لها أمس، عن تفاصيل الحادث إلى أنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة أطفيح يوم السادس من شهر مارس الجاري، بصَدْم سيارة نقل بمقطورة حافلةً (ميكروباص) بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية الكريمات -اتجاه الصعيد القاهرة، ووفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة جراء الحادث.

وبمعاينة النيابة العامة، مسرحَ الحادث تبينت تهشم الحافلة بالكامل، وسيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها محملة بالحجارة، وأن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة مثبت عليها إشارات تنبيه مرورية، والطريق خالٍ من الإنارة.

وناظرت النيابة، جثامين المتوفين، وسألت اثنين من المجني عليهم المصابين، فشهد أحدهما بصدم سيارة النقل الحافلةَ -التي كان الشاهدان يستقلانها- بعدما فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة انفجار أحد إطاراتها، حال توقف الحافلة بمحطة تحصيل الرسوم ببوابات الكريمات بالطريق، وشهد الثاني بأنه كان نائمًا وقت الحادث فلم يُلم بمجريات وقوعه.

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