طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم

يستكمل طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، عبر اجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.