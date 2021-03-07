سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 7-3-2021
الأحد 07/مارس/2021 - 03:31 ص
الدستورطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم الأحد الموافق 7-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.99، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةعالميًا، تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم بالمقابل بسعر الدولار الأمريكي إلى 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 %، وذلك آثر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.
أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.99، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.
تراجع سعر اليورو اليوم السبتكما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.97، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.81، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء عند مستوي 19.79 جنيه وللبيع 19.00.
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وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.81 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.99، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.
وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.81 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.99، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.