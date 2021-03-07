سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 7-3-2021

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سعر الدينار الكويتي اليوم



وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.81 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.99، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.