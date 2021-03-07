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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 03:31 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم الأحد الموافق 7-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

عالميًا، تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم بالمقابل بسعر الدولار الأمريكي إلى 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 %، وذلك آثر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.

أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.99، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.

تراجع سعر اليورو اليوم السبت

كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.97، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.81، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء عند مستوي 19.79 جنيه وللبيع 19.00.

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وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.81 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.81 جنيه وللبيع 18.99، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.

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