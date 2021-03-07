أسعار الدينار الكويتى اليوم الأحد 7-3-2021
الأحد 07/مارس/2021 - 04:59 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-3-2021، ونستعرض لكم كافة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم داخل البنوك المصرية، وهي "بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى".
وتتباين أسعار الدينار الكويتى في سوق المصرفى، حيث أن أسعار الدينار الكويتي فى البنوك الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، تختلف عن سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib، وباقى البنوك الأخرى الغير حكومية، ويمثل الدينار اهتمام للقارىء المصرى والعربي على مؤشر البحث جوجل، ولذلك تنشر《الدستور》تقرير يومى عن أخر تطورات أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.
لديكم آخر التحديثات لاسعار الدينار الكويتي فى السوق المصرفى اليوم، كما هو موضح بالأتى:
وتتباين أسعار الدينار الكويتى في سوق المصرفى، حيث أن أسعار الدينار الكويتي فى البنوك الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، تختلف عن سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib، وباقى البنوك الأخرى الغير حكومية، ويمثل الدينار اهتمام للقارىء المصرى والعربي على مؤشر البحث جوجل، ولذلك تنشر《الدستور》تقرير يومى عن أخر تطورات أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.
أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١
لديكم آخر التحديثات لاسعار الدينار الكويتي فى السوق المصرفى اليوم، كما هو موضح بالأتى:
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى اليومسجل سعر الدينار اليوم الاحد ٧-٢-٢٠٢١، عند الشراء ٤٨.٨٢٦٢ جنيه مصرى، أما سجل سعره عند البيع ٥١.٩٣٢٦ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى اليومووصل سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، عند الشراء ٥١.٥٨٨٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٨٩٦ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib اليوموصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، فى البنك التجارى الدولى cib، عند الشراء جنيه ٤٨.٧٩٨ مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٨٦١ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليومسجل سعر الدينار اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، داخل البنك عند الشراء ٤٨.٨٣٣٩ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ٥١.٩٣٢٦ جنيه مصرى.
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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم داخل بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وذلك وفقًا لأخر التحديثات فى السوق المصرفى.
وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم داخل بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وذلك وفقًا لأخر التحديثات فى السوق المصرفى.