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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولون ينشر أسعار الجرانيت معجون الأرضيات الاسترشادية ومواد البناء

السبت 06/مارس/2021 - 09:15 م
الجرانيت
الجرانيت
علا العلاف
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يستعرض اتحاد المقاولون للتشييد والبناء الأسعار الاسترشادية لمعظم مواد البناء التى تعمل بها شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات القومية خلال شهري يناير وفبراير 2021، والتي يتم تطبيقها على المقاولين وأسند إليهم المشروعات القومية من خلال جهات الإسناد التي تتمثل فى العديد من الهيئة الهندسية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة النقل وهيئة البنية التعليمية، لافتًا إلى أنه يتم احتساب فروق الأسعار طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.

أسعار مواد البناء من اتحاد المقاولون 

وأعلن اتحاد المقاولون أن سعر المتر مربع للجرانيت الأحمر الأسواني "ترابيع" سجل خلال الشهري يناير وفبراير 2021 نحو 425 جنيهًا، بينما استقر سعر الجرانيت فردي غزال على سعر 360 جنيهًا للمتر مربع.

وجاء سعر متر الجرانيت الأحمر الأسواني "درج" متر طولي ليسجل بقيمة 310 جنيهات، بينما سجل سعر المتر الطوالي نحو 270 جنيهًا خلال نفس الفترة للعام الجاري، حسب ما أعلن اتحاد المقاولون.

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سعر معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

كما أعلن اتحاد المقاولون أن سعر المتر لمعجون إيبوكسي مقاوم للكيماويات خلال شهر ي يناير وفبراير 2021 ليبلغ نحو 83.79 جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 انخفاضًا بنسبة 25.4% ليصل 66.8 جنيه.

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يليها، سجل سعر المتر لمونة أيببوكسية مقاومة للكيماويات نحو 32.23 جنيه، مقارنة بنفس الفترة ليسجل تراجعًا بسبة 25.4 % ليصل بقيمة 25.7 جنيه.

وجاء سعر المتر لدهان أيبوكسي ليصل استقرا خلال الفترة الأوى من عام 2021 ليصل 116.28 جنيه، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليسجل تراجعً بنسبة 25.4% ليصل سعر المتر نحو 92.7 جنيه.

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