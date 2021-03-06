حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، السبت، بحبس السائق المتسبب في مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة مقطورة بميكروباص، بطريق الكريمات، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجية له تهمة القتل الخطأ.وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، عن تفاصيل حادث الكريمات المأسوي، وتبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة سائق – مقيم ببنى سويف، بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني في منتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، ما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 5 آخرين بينهم 3 حالتهم بالغة الخطورة داخل غرفة الرعاية بالمستشفى، و2 حالتهما أقل خطورة، كما أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".وكشفت التحقيقات عن أسماء 18 شخصًا من الضحايا، وهم: أيه كمال عبد الحميد عبدالعال وأم كلثوم عبدالحميد عبدالعال وزينب عبدالحميد عبدالعال وحنان حسني محمد ومديحة عبدالله متولي وجودي شعبان عبدالعال وحسام حسن حسني وعبدالباسط محروس حافظ وأحمد عاطف عبدالحافظ ومحمود محمد سيد عبدالله وشيماء أحمد عثمان ومصطفى صفوت خلف وعد صفوت خلف ومحمد صفوت خلف ونجاح محمد الصاوي وكريمة أشرف عبدالحميد وكمال عبدالحميد محمد وجيهان محروس عبدالعاطي.