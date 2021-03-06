وفاة 20 شخصًا.. تفاصيل حادث الكريمات والتحقيق مع السائق المتهم

معاينة النيابة لحادث الكريمات

وعقب وقوع حادث الكريمات في الثامنة والنصف من مساء الجمعة علي الفور فتحت النيابة تحقيقات موسعة وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على آثاره.



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وفاة 20 شخصًا في حادث الكريمات

تسبب حادث الكريمات في وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة آخرين من أبناء محافظة أسيوط، معظهم من قرية بني محمديات- مركز أبنوب، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح لتقديم الرعاية الصحية لهم، قبل أن يرتفع أعداد الوفيات إلى 20 شخصًا بعد وفاة اثنين من المصابين.



لحظة وقوع حادث الكريمات وعقب وقوع حادث الكريمات في الثامنة والنصف من مساء الجمعة علي الفور فتحت النيابة تحقيقات موسعة وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على آثاره.قد يهمك.. من يدفع جثمان فتاة المعصرة بعد رفض أهلها تسلمه تسبب حادث الكريمات في وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة آخرين من أبناء محافظة أسيوط، معظهم من قرية بني محمديات- مركز أبنوب، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح لتقديم الرعاية الصحية لهم، قبل أن يرتفع أعداد الوفيات إلى 20 شخصًا بعد وفاة اثنين من المصابين.



بداية الحادث كانت أثناء مرور سيارة نقل بمقطورة يقودها سائق من محافظة بني سويف، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.



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السائق المتسبب في حادث الكريمات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وتم عرضه على النيابة العامة لاستجوابه واستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض السائق علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والتأكد من تعطيه مواد مخدرة من عدمه.



كما تعمل النيابة على إنهاء التراخيص اللازمة لجثمان المتوفين لتسليمهم إلي أهاليهم لدفنهم، وكذلك الاستماع إلى أقوال المصابين عن أسباب وقوع الحادث في محضر رسمي لضمه إلى ملف التحقيقات.

بداية الحادث كانت أثناء مرور سيارة نقل بمقطورة يقودها سائق من محافظة بني سويف، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.قد يهمك.. أول فيديو من حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وتم عرضه على النيابة العامة لاستجوابه واستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض السائق علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والتأكد من تعطيه مواد مخدرة من عدمه.كما تعمل النيابة على إنهاء التراخيص اللازمة لجثمان المتوفين لتسليمهم إلي أهاليهم لدفنهم، وكذلك الاستماع إلى أقوال المصابين عن أسباب وقوع الحادث في محضر رسمي لضمه إلى ملف التحقيقات.

تواصل النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في حادث طريق اصطدام سيارة نقل بميكروباص بطريق القاهرة الصعيد الكريمات أمس الجمعة، المعروف إعلاميًا باسم "حادث الكريمات".