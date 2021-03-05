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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:41 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
ندى حمدي
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حصلت "الدستور" على أول فيديو من موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الكريمات في أطفيح والذي أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.

انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.

وأفادت مصادر أنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجار نقل باقي جثث المتوفين وحصر أعداد المصابين.

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