شريف سلامة ينتهي من تصوير «لحم غزال» ويبدأ في «ورق توت»

واصل الفنان شريف سلامة تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "لحم غزال" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة غادة عبدالرازق والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور": إن صناع مسلسل "لحم غزال" أنهوا معظم مشاهد العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، ويحاولون جاهدين إنهاء تصوير كل مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، خاصة وأنه تعطل تصويره بسبب تطبيق حظر تجوال في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا في الفترة الأولى من تصوير بشهر يناير.من جهة أخرى، ينتهي الفنان شريف سلامة من تصوير مشاهده في "لحم غزال" ليدخل بعدها أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما بعنوان "ورق توت" والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.