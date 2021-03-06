بعد توليه رئاسة الكاف.. من هو باتريس موتسيبي؟

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي فوز باتريس موتسيبي، رئيس نادى صن داونز، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد انسحاب جميع منافسيه قبل الانتخابات التي ستجرى يوم 12 مارس الجارى بالعاصمة المغربية الرباط.وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه وهي كالآتي:- ولد في 28 يناير 1962 في سويتو، جنوب أفريقيا- حصل على بكالوريوس في القانون من جامعة سوازيلاند، وشهادة أخرى في القانون من جامعة فيتفاترستراند.- رجل أعمال جنوب أفريقي وأحد أقطاب صناعة التعدين في أفريقيا.- قدرت مجلة فوربس سنة 2015 ثروته بـ 2.4 مليار دولار، حيث جاء رقم 847 في قائمة أغني أغنياء العالم واحتل المرتبة السادسة في أغنياء جنوب أفريقيا والـ22 علي مستوي أغنياء أفريقيا.- عمل باتريس في شركة بومان جيلفيلان عام 1988 واصبح من شركائها الأساسيين في 1993.- أعلن باتريس موتسيبيه في وقت سابق أنه سيتبرع بنصف ثروته لمصلحة الفقراء.- يعد موتسيبيه أول إفريقي يستجيب لحملة تعهد العطاء التي أطلقها عام 2010 كل من وارن بافيت وبيل غيتس بهدف تشجيع أثرياء العالم للتبرع بجزء كبير من ثرواتهم لأهداف إنسانية خيرية.- اشترى باتريس نسبة 51% من نادي صن داونز في 2003، قبل أن يملك النادي كله عام 2004.- حصل موتسيبي على ترشيح اتحاد الكرة القدم في جنوب أفريقيا عقب قضائه أكثر من 5 سنوات في مجال كرة القدم.