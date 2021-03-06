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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

654 ألف طالب بأولى ثانوي يمتحنون «الفلسفة والفيزياء» إلكترونيًا

السبت 06/مارس/2021 - 03:22 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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حضر 654 ألفًا و139 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتى 8 مارس الجاري.

وتمكن 643 ألفًا و925 طالبا وطالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.

كما أدى 29 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل– دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.8%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الفيزياء" للشعبة العلمية و"التاريخ" للشعبة الأدبية.

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