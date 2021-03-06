«التخطيط»: تطوير نظم الري بمليون فدان وإنشاء وتطوير 50 محطة رفع

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مبادرات ومستهدفات وزارة الري والموارد المائية في مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021-2022، والتي تتمثل فيما يلي:- تطوير نظم الري في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية.- استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول وتجهيز الآبار الجوفية.- مشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجاري المائية.- مشروع استكمال وتطوير مباني ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية.- تنفيذ المرحلة التالية من المشروع القومي لتأهيل الترع.- استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.- مقترحات تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.