«التخطيط»: تطوير نظم الري بمليون فدان وإنشاء وتطوير 50 محطة رفع
السبت 06/مارس/2021 - 12:30 م
أميرة ممدوحطباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مبادرات ومستهدفات وزارة الري والموارد المائية في مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021-2022، والتي تتمثل فيما يلي:
- تطوير نظم الري في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية.
- استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول وتجهيز الآبار الجوفية.
- مشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجاري المائية.
- مشروع استكمال وتطوير مباني ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية.
- تنفيذ المرحلة التالية من المشروع القومي لتأهيل الترع.
- استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
- مقترحات تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
- تطوير نظم الري في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية.
- استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول وتجهيز الآبار الجوفية.
- مشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجاري المائية.
- مشروع استكمال وتطوير مباني ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية.
- تنفيذ المرحلة التالية من المشروع القومي لتأهيل الترع.
- استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
- مقترحات تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.