طالبة تدخل في انهيار عصبي بسبب امتحان الفلسفة: «التابلت فصل»

دخلت الطالبة نورهان محمد حسن، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، بإدارة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، في نوبة بكاء هستيرية، وصراخ متوالي لأنها أدت في امتحان مادة الفلسفة وعلم الاجتماع على نحو سيئ.وحاولت والدة الطالبة تهدئة روعها لكنها لم تستطع، وتدخل أولياء الأمور الذين احتشدوا أمام بوابة المدرسة لمحاولة اتهدئة الفتاة، فيما سارعت إحدى أولياء الأمور وطرقت باب المدرسة الآخر وطلبت من مدرسة اللغة الإلمانية التدخل لاستيعاب الفتاة.وتوجهت المدرسة وحاولت استيعاب الحالة النفسية الطالبة، والتي أوضحت أن التابلت فصل في الامتحان ما جعلها تحل بصورة سيئة.يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الأول الثانوي اختبار الفلسفة وعلم الاجتماع والفيزياء، بنظام التابلت.