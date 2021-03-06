لجنة فنية لفحص سيارتى حادث طريق الكريمات

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخصا وأصيب 5 آخرين.وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب لجنة فنية من مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، إنفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وإصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما تم ضبط قائد سيارة النقل، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.