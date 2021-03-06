رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعرة اللبنانية لودى شمس الدين بضيافة برنامج «إقرأ معانا»

السبت 06/مارس/2021 - 01:11 ص
لودي شمس الدين
لودي شمس الدين
نضال ممدوح
طباعة
تحل الشاعرة اللبنانية لودي شمس الدين٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «شمس الدين» قصيدتين شعريتين وهما: إلي وجه أمي٬ وصلاة خضراء إلي الرياح العتيقة.

ومن قصيدتها «قمر أزرق يعبر نحو الغيب» نقرأ: «النوم يجرح ماء عينيّ أفتقدك.. السنة وتَر كمانٍ تحركهُ أنفاسكَ الموسيقية.. بين أجسادنا غيمة ممطرة وقمر أزرق عابر نحو الغيب مطرٌ.. مطر.. يسقطُ الضوء في حبَّات المطر ويُشكِّل رغوة بنية.. ضُمَّ شفتي على مهلٍ بشفتيكَ لنقطَع مسافات صمت.

يطوي البرق أدمعي إلى أنجمٍ كريستالية، والرخام يبرد وأشجار السرو تلتفِت نحو قدميكَ لتغطيها، وعلى غصنِ ظهركَ الأسمر يكبر التوت الأحمر، شهقة شهقة يكبر الجرح، على غيابكَ وأحشوه بريش الحمام، يتحد البكاء بالضحك، والهواء يتورم كَكُرة ماء ساخنة فوق عنقي، يتحد البكاء بالمطر، يتحد الضحك بالمطر».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

مصدر: دخول المصري المصاب نتيجة إطلاق نار بالسعودية لغرفة العمليات

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

الصور

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

أيام زمان

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

معرض للحرف اليدوية ولقاءات ثقافية بمكتبة مصر العامة

مناقشة رواية «حصن التراب» بصالون هالة البدرى

عرض الفيلم الفرنسى «مطعم الوجبات الجاهزة» بجزويت القاهرة.. اليوم

الشاعرة اللبنانية لودى شمس الدين بضيافة برنامج «إقرأ معانا»