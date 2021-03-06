الشاعرة اللبنانية لودى شمس الدين بضيافة برنامج «إقرأ معانا»

تحل الشاعرة اللبنانية لودي شمس الدين٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «شمس الدين» قصيدتين شعريتين وهما: إلي وجه أمي٬ وصلاة خضراء إلي الرياح العتيقة.ومن قصيدتها «قمر أزرق يعبر نحو الغيب» نقرأ: «النوم يجرح ماء عينيّ أفتقدك.. السنة وتَر كمانٍ تحركهُ أنفاسكَ الموسيقية.. بين أجسادنا غيمة ممطرة وقمر أزرق عابر نحو الغيب مطرٌ.. مطر.. يسقطُ الضوء في حبَّات المطر ويُشكِّل رغوة بنية.. ضُمَّ شفتي على مهلٍ بشفتيكَ لنقطَع مسافات صمت.يطوي البرق أدمعي إلى أنجمٍ كريستالية، والرخام يبرد وأشجار السرو تلتفِت نحو قدميكَ لتغطيها، وعلى غصنِ ظهركَ الأسمر يكبر التوت الأحمر، شهقة شهقة يكبر الجرح، على غيابكَ وأحشوه بريش الحمام، يتحد البكاء بالضحك، والهواء يتورم كَكُرة ماء ساخنة فوق عنقي، يتحد البكاء بالمطر، يتحد الضحك بالمطر».