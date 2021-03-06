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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تعرب لأردوغان عن ترحيبها بالمحادثات القادمة بشأن قبرص

السبت 06/مارس/2021 - 05:57 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مكالمة فيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاجتماع المقبل الذي ستقوده الأمم المتحدة بشأن قبرص.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إن المستشارة الألمانية: "شددت على أن القضايا المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار وعلى أساس القانون الدولي. وفيما يتعلق بالصراع القبرصي، رحبت المستشارة بالإعلان عن البداية الوشيكة للمحادثات غير الرسمية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنها ستعقد اجتماعا لطرفي النزاع القبرصي في جنيف أواخر أبريل، وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2017 عندما انهارت المحادثات حول الجزيرة المقسمة.

وانقسمت قبرص بين جنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون وشمال يسيطر عليه القبارصة الأتراك، وتسبب الصراع لفترة طويلة في توتر بين اليونان وتركيا الشريكين في حلف شمال الأطلسي وعقد أي جهد للاستفادة من موارد الطاقة المحتملة حول الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

ويريد القبارصة اليونانيون وحلفاؤهم اليونانيون إعادة توحيد الجزيرة تحت مظلة اتحادية، بينما يسعى القبارصة الأتراك وتركيا إلى حل الدولتين.

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