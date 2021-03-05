دورات تدريبية لدعم العاملين بشركات السياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن فتح باب الأشتراك للعاملين بشركات السياحة عن برنامج تدريبي «أونلاين» عبر برنامج Meeting Zoom عن «تنمية مهارات التواصل»، وستعقد االدورة يوم 10 مارس 2021.كما ستعقد الغرفة برنامج تدريبي أخر يوم 14 مارس للعاملين بالشركات عن «مهارات صنع القرار» وكيفية اتخاذ القرار الصائب.يشار إلى أن الغرفة قد استغلت تواجد فيروس كورونا وتداعياتة السلبية على القطاع السياحي، وقامت بتكثيف الدورات التدريبية «أون لاين» للعاملين بالشركات، كما استهدفت بعض الدورات أصحاب الشركات أنفسهم، وذلك لتطوير خبراتهم وأثقالها بالدورات الحديثة لمواكبة التطور بصناعة السياحة وما يدور بالسياحة العالمية وإدارة الشركات السياحية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.