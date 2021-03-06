نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادى 2021
السبت 06/مارس/2021 - 04:32 ص
تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقع "جوجل" من قِبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي، عن نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد أداء الامتحانات الخاصة بالصف الإعدادي.
ويرغب العديد من طلبة الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في الحصول على نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الإعلان عن موعد أداء الامتحانات الخاصة بالصف الإعدادي.
لذلك تعرض جريدة "الدستور" نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2021 من خلال التقرير التالي:
1 - الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا
2 - يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.
3 - يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي (الترم الأول 2021).
4 - ويقوم الطالب باختيار الصف الدراسي (من الصف الأول للصف الثالث).
5 - اختيار نوع البحث الذي يريده الطالب.
6 - يقوم الطالب بتحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة.
يأتي ذلك بعدما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021، من أجل مساعدة الطلاب وتدريبهم قبل أداء الامتحانات الخاصة بهم.
وحرصت وزارة التربية والتعليم الفني على إطلاق النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي، خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور والمواطنين، في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الحالي؛ بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كذلك خوفًا من تعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية.
وأضاف طارق شوقي: "أما بالنسبة لأداء الطلاب الامتحانات أو تأجيلها، حيث كان من المقرر أن تجرى وتعقد اللجان وتضم ما يقرب من 15 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، مما سيشكل خطورة كبيرة على الطلاب، ولكن في نهاية المناقشات توصلنا إلى قرار إجراء الاختبارات".
ويرغب العديد من طلبة الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في الحصول على نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الإعلان عن موعد أداء الامتحانات الخاصة بالصف الإعدادي.
لذلك تعرض جريدة "الدستور" نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2021 من خلال التقرير التالي:
نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2021
1 - الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا
2 - يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.
3 - يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي (الترم الأول 2021).
4 - ويقوم الطالب باختيار الصف الدراسي (من الصف الأول للصف الثالث).
5 - اختيار نوع البحث الذي يريده الطالب.
6 - يقوم الطالب بتحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة.
يأتي ذلك بعدما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021، من أجل مساعدة الطلاب وتدريبهم قبل أداء الامتحانات الخاصة بهم.
وحرصت وزارة التربية والتعليم الفني على إطلاق النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي، خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور والمواطنين، في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الحالي؛ بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كذلك خوفًا من تعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية.
موعد امتحان الصف الثالث الإعداديوكشفت وزارة التربية والتعليم عن آليات وموعد امتحان الفصل الدراسي الأول، وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لقد حدثت مباحثات كثيرة خلال الأيام الماضية، وتم طرح سيناريوهات عديدة فيما يتعلق بكيفية الامتحانات".
وأضاف طارق شوقي: "أما بالنسبة لأداء الطلاب الامتحانات أو تأجيلها، حيث كان من المقرر أن تجرى وتعقد اللجان وتضم ما يقرب من 15 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، مما سيشكل خطورة كبيرة على الطلاب، ولكن في نهاية المناقشات توصلنا إلى قرار إجراء الاختبارات".
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كما تم الاتفاق على آلية الامتحانات في نهاية الاجتماع التي تم عقده، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات للطلاب، في جميع المواد، وذلك يوم 7 مارس المقبل 2021، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.
كما تم الاتفاق على آلية الامتحانات في نهاية الاجتماع التي تم عقده، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات للطلاب، في جميع المواد، وذلك يوم 7 مارس المقبل 2021، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.
نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2021