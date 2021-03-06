نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادى 2021

موعد أول أيام شهر رمضان 2021

كما تم الاتفاق على آلية الامتحانات في نهاية الاجتماع التي تم عقده، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات للطلاب، في جميع المواد، وذلك يوم 7 مارس المقبل 2021، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.