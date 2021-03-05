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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متسولون أتراك يخبئون الأموال في أرغفة الخبز

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:19 م
شرطة إسطنبول
شرطة إسطنبول
منار أحمد
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عثرت شرطة إسطنبول على أموال داخل أرغفة خبز عند إلقائها القبض على مجموعة من المتسولين، بعد رفضهم تسليم أكياس الخبز التي بحوزتهم، بحجة أنها طعامهم اليومي.

ووفقًا لموقع «تركيا الآن» فقد فرضت الشرطة غرامات إدارية على 10 متسولين بينهم أطفال، وتمت مصادرة أموالهم، واقتادتهم إلى قسم الشرطة للتحقيق معهم.

وتتنوع حيل المتسولين والشحاذين لإخفاء أموالهم باختلاف الدول التي يعيشون فيها، لكن كانت حيل المتسولين الأتراك هي الأطرف من نوعها، وتكشف الأمر مؤخرًا حين شنت فرق الشرطة التركية عملية ضد المتسولين في منطقة تشوروم التابعة لمحافظة إسطنبول، لتجد أن الشحاذين يخبئون الأموال التي يتحصلون عليها جراء أنشطة التسول في شوارع المدينة داخل أرغفة الخبز الفينو.

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