تونس تخفف ساعات حظر التجوال.. الإثنين

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، الجمعة، أن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قررت، عقب تقييم الوضع الوبائي، التخفيف من ساعات حظر التجوال، ليصبح بداية من يوم 8 مارس القادم من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.

وأضافت بن عليه - في ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة التونسية - أن الهيئة قررت أيضا إخضاع الوافدين إلى تونس من الخارج جوا وبرا وبحرا إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 48 ساعة، مع ضرورة الاستظهار بتحليل سلبي لفيروس كورونا يتم إجراءه قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي التونسية، على أن يخضع الوافدون من الخارج بعد انقضاء فترة الحجر الذاتي إلى تحليل ثان.

وأوضحت الناطقة الرسمية أنه تم إلغاء منع التنقل بين الجهات، وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.