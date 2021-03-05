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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يطالب أوروبا بدعم تركيا ماليًا لإعادة السوريين إلى موطنهم

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:45 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي اليوم، بتقديم دعم مالي وتقني لبلاده بحجة إعادة السوريين إلى موطنهم بشكل طوعي، خلال اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الإقليمية والثنائية بين البلدين، وتطرقا أيضًا إلى علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي وما آل إليه الوضع في منطقة شرق المتوسط.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك، ورئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وأكد أردوغان خلال المباحثات مع ميركل على الأهمية الكبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة والحوار بين ألمانيا وتركيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم الدعم المالي والتقني من أجل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي، كما أكد على أولوية أن تشرع الحكومة الليبية الجديدة بأداء مهامها فور منحها الثقة.

وعلى جانب آخر، أشار أردوغان إلى بدء حركة سياحية آمنة دون عوائق بين البلدين، في أبريل المقبل، مع التطورات الإيجابية في مكافحة وباء كورونا.

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