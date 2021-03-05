وزير التعليم يكشف حقيقة تقديم وجبات غذائية للمعلمين في المدارس

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد حول دراسة وزارة التعليم تقديم وجبات غذائية للمعلمين والعاملين بالمدارس أو تقديم بدل نقدي لهم كبديل عن تلك الوجبات، مؤكدا أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.وقال وزير التعليم إنه لم يتم إطلاقا توزيع وجبات غذائية للمعلمين أو العاملين داخل المدارس، وما يثار مجرد شائعات.وكشف شوقي، أن تطوير مشروع التغذية المدرسية للطلاب، خلال المرحلة المقبلة، ما هو إلا خطط جار العمل عليها حاليا، وسيتم الإعلان عنها بداية العام الدراسي الجديد.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور طارق شوقي، باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة.