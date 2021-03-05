الأردن يدين استمرار الحوثيين استهداف المناطق المدنية بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، استمرار ميليشيات الحوثى، استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي باتجاه منطقة جازان، وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة من دون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية، خصوصًا القانون الدولي الإنساني.وأكد وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها الشقيق، مشددًا على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.