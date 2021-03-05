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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل لاجئة عراقية داخل مخيم الهول بريف الحسكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:39 م
مقتل لاجئة عراقية
مقتل لاجئة عراقية
مروة عنبر
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مع استمرار حالة الانفلات الأمني الكبير ضمن مخيم الهول الواقعة في ريف الحسكة الشرقي، وقعت عملية اغتيال جديدة طالت لاجئة من الجنسية العراقية، حيث جرى اغتيالها بواسطة طلق ناري في الرأس والصدر في القسم الأول من المخيم.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن عمليات الاغتيال التي طالت لاجئين عراقيين في المخيم، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة بشكل شبه يومي، تكون في غالبها على يد خلايا تنظيم داعش الإرهابى من حملة الجنسية العراقية أيضا، وهم من المحتجزين ضمن المخيم.

وأوضح المرصد السوري أن تلك العملية تعد عملية الاغتيال الخامسة منذ مطلع مارس الحالي والتي تطال لاجئين من الجنسية العراقية في مخيم الهول.

وكانت قوى الأمن الداخلي الأسايش عثرت على جثة شاب عراقي الجنسية، مقتول بالرصاص، في القسم الأول من مخيم الهول شرق الحسكة، حيث تعرض لإطلاق نار في البطن والصدر من قبل مسلحين مجهولين.

كما أقدم مسلحون مجهولون على قتل رجل عراقي الجنسية اخر، في القسم ذاته، باستخدام مسدس مزود بكاتم للصوت.

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