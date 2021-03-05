بدء ترميم تمثال «شبيه أبو الهول» بعد نقله لمتحف الإسماعيلية

بدأ فريق من خبراء الآثار في أعمال ترميم تمثال "شبيه أبو الهول" والذي تم نقله إلى متحف الإسماعيلية قبل يومين.حيث أن الفريق بدأ منذ وصول التمثال في فحصه بالكامل ومعرفة بعض الأماكن التي تحتاج إلى ترميم للحفاظ على هيكله، خاصة بعد نقله من أكثر من مكان والاحتفاظ به مدفون تحت الأرض.وأشارت المصادر إلى أن التمثال فقد جزء من قاعدته وقدميه بكسر واضح يرجح وجوده منذ عدة سنوات.وبحسب أحد الخبراء "الكسر ده بقاله عدة سنوات، وهو ما يؤكد استخراج التمثال منذ فترة طويلة وتخزينه لحين الانتهاء من بيعه، إضافة إلى وجود بعض العلامات في جسم التمثال تفيد نقله من أكثر من مكان".ووصل تمثال شبيه أبو الهول الأثري إلى مقر متحف آثار الإسماعيلية ظهر الثلاثاء الماضي بعد نقله من مقر مركز شرطة أبو صوير تحت حراسة مشددة من مديرية أمن الإسماعيلية وضباط شرطة السياحة والآثار.وضمت لجنة النقل الدكتور علي ضاحي زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والأثرية "رئيسا"، ومحمد عطية علوان، وكيل متحف قصر المنيل،" عضوا"، وأحمد إسماعيل حامد، أمين متحف ثالث بمتحف الإسماعيلية القومي" عضوا"، وعضو ترميم وآخر قانوني لنقل التمثال من مقر المركز إلى المتحف.وكان قد تمكن ضباط وحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال من ضبط التمثال قبل بيعه بمبلغ مالي ضخم وصل إلى 80 مليون دولار، وأمرت النيابة بتسليمه إلى وزارة الآثار.وبلغ طول التمثال ١٨٥ سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الاماميتين، وتاريخيا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته.