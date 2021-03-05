«وجبة» تُسمم 5 من أسرة واحدة ببني سويف

أصيب أب وأم وثلاثة من أطفالهم، اليوم الجمعة، باشتباه بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذاء فاسدة داخل منزلهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى "رمضان. م. ح" 40 سنة، وزوجته "فاطمة.ا.م"35 سنة، وأطفاله "اية" 15 سنة، "محمد" 13 سنوات، "عمر" 9 سنوات وجميعهم مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي إلى مستشفى بني سويف التخصصي.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم وإيداعهم تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر بالواقعة.