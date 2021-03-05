فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

تعتزم فيتنام بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما أورده موقع "فان اكسبريس" استنادا لما ذكره وزير الصحة نجويان ثانه لونج في اجتماع صباح اليوم الجمعة مع الفريق المعني بمكافحة الفيروس في البلاد.وقال الموقع إنه المتوقع أن يبدأ إعطاء الجرعات الأولى من لقاح استرازينيكا التي تبلغ أكثر من 117.600، لأعضاء الأطقم الطبية في 18 مستشفى تتولى علاج مرضى "كوفيد19-" في 13 إقليما ومدينة.وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، تتوقع فيتنام وصول 1.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا في شهر أبريل المقبل من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.