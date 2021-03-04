سلوفاكيا: سنتلقى 15 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من فرنسا

قال رئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، إن بلاده سوف تتلقى 15 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من دولة فرنسا.وأوضح ماتوفيتش- في بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية: إن فرنسا قدمت بادرة صداقة وتضامن أوروبي خلال هذا "الوضع الوبائي الصعب".وأثنى رئيس الوزراء السلوفاكي على ما قامت به باريس، مقدما الشكر للحكومة الفرنسية.يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في سلوفاكيا يبلغ حوالي 314 ألف حالة.