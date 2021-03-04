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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل عودة قطار الشباب لمدينتي الأقصر وأسوان

الخميس 04/مارس/2021 - 10:05 م
قطار الشباب لمدينتي
قطار الشباب لمدينتي الأقصر
صقر محمد
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 11 وإلى 18 مارس الجاري.

وأكدت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة على المعايير والشروط الأساسية للمشاركة بالبرنامج أبرزها أن يكون السن من 18 حتى 40 سنة، ولا يسمح باصطحاب الأطفال أو الأسر مع استبعاد مَن سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء 20182019 وشتاء 20192020) طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار.

تنفيذ زيارات للمزارات السياحية والأثرية المدرجة بالبرنامج السياحي بالأقصر وأسوان، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، علي أن يشمل البرنامج السياحي لقطار الشباب: الأقصر: (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بالمدينة)، وفي أسوان: (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).

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