إصابة الفنان توفيق عبدالحميد بفيروس كورونا

أصيب الفنان القدير توفيق عبدالحميد بفيروس كورونا، حيث يخضع حاليًا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.من ناحيته، أعلن الفنان التشكيلي حسن وهبة إصابة توفيق عبدالحميد بكوفيد- 19، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبًا الجمهور بالدعاء لصديقه: "أرجو الدعاء بالشفاء من كورونا لأخى وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".