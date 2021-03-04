إصابة الفنان توفيق عبدالحميد بفيروس كورونا
الخميس 04/مارس/2021 - 07:49 م
حسن أمينطباعة
أصيب الفنان القدير توفيق عبدالحميد بفيروس كورونا، حيث يخضع حاليًا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.
من ناحيته، أعلن الفنان التشكيلي حسن وهبة إصابة توفيق عبدالحميد بكوفيد- 19، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبًا الجمهور بالدعاء لصديقه: "أرجو الدعاء بالشفاء من كورونا لأخى وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".
من ناحيته، أعلن الفنان التشكيلي حسن وهبة إصابة توفيق عبدالحميد بكوفيد- 19، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبًا الجمهور بالدعاء لصديقه: "أرجو الدعاء بالشفاء من كورونا لأخى وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".
إصابة الفنان توفيق عبدالحميد بفيروس كورونا
إصابة الفنان توفيق عبدالحميد بفيروس كورونا