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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعتا عين شمس وهيروشيما تبحثان التعاون في مجال التبادل الطلابي

الخميس 04/مارس/2021 - 05:57 م
الدكتور أيمن صالح
الدكتور أيمن صالح
إسراء جمال
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بحث الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، مع مسئولين بجامعة هيروشيما باليابان، سبل التعاون وتفعيل مشروع جديد للتبادل الطلابي بين جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وبنى سويف وأسوان وجامعة هيروشيما باليابان، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتور محمد عبد المجيد المدرس بكلية التربية بالجامعة.

يأتي المشروع بغرض تشجيع الجامعات اليابانية على التعاون مع نظيراتها في إفريقيا.

جدير بالذكر أن مراسم إطلاق برنامج التبادل الطلابي كان بمشاركة كل من رئيس جامعة "هيروشيما" البروفيسور "ميتسو أوتشي" وكبار مسئولي الجامعة، إلى جانب سفير مالاوي باليابان، والمستشار السياسي لسفارة زامبيا، فضلًا عن الدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي في مصر.

وألقى السفير المصري كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها الرؤية المصرية بشأن تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي مع كافة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان، وكذا ما يمثله البرنامج الجديد من إضافة على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والياباني فيما يتعلق بالمجال الثقافي والبحث العلمي وبناء القدرات، لاسيما أن جامعة "هيروشيما" تعد واحدة من أعرق الجامعات اليابانية التي تأسست منذ عام 1949.
جامعتا عين شمس وهيروشيما تبحثان التعاون في مجال التبادل الطلابي
جامعتا عين شمس وهيروشيما تبحثان التعاون في مجال التبادل الطلابي
جامعتا عين شمس وهيروشيما تبحثان التعاون في مجال التبادل الطلابي
جامعتا عين شمس وهيروشيما تبحثان التعاون في مجال التبادل الطلابي

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